Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям журналистов, которые погибли в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом он заявил в четверг, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
— Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял исполнение своего профессионального долга, — заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Он также отметил, что журналистская солидарность не всегда проявляется, и подчеркнул необходимость принятия решений на уровне международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций (ООН).
22 апреля в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в ЛНР и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников СМИ погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».
6 мая главный редактор «России сегодня» рассказала, что каждый день бывает в больнице у Кеосаяна, который продолжает находиться в коме. Журналистка отметила, что по-прежнему не может спокойно смотреть на фотографии супруга или заходить в его кабинет.
Глава телеканала RT также призналась, что после клинической смерти супруга она всерьез рассматривала возможность уехать в зону специальной военной операции.