Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).
В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть «необходимые потребности» и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали.
«Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств», — сказано в обзоре.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.