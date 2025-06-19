Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты

В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).