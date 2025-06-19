«Сказал что-то слишком резкое»: Трамп заявил об извинениях Карлсона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что журналист Такер Карлсон принес ему извинения за критику иранской политики Белого дома. Тогда Трамп охарактеризовав его как нормального парня — всего через сутки после резких высказываний о его «неадекватности».
«Такер — хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю», — высказался американский глава в беседе с журналистами в Белом доме.
Ранее Трамп резко осудил Карлсона после его высказываний в подкасте со Стивом Бэнноном, где журналист предупредил, что конфликт с Ираном грозит США потерей мирового лидерства и досрочным прекращением полномочий президента, а также заявил о неготовности американских вооруженных сил к крупномасштабному конфликту.
До этого Карлсон заявил, что президент США был заранее проинформирован о готовящихся израильских авиаударах по иранским объектам, что, по его оценке, означает фактическую вовлеченность Вашингтона в эти военные действия.