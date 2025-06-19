В Тайшетском районе на трассе ограничили движение транспорта

В Тайшетском районе на федеральной трассе ограничили движение транспорта. Временные меры введены на 50-метровом участке, который проходит через реку Бирюса. Там организовали реверсивное движение. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
— Из-за разрушения одной из плиты пролетного строения в результате нагрузок от тяжеловесных автомобилей, на мосту введено ограничение движения с пропуском транспорта по одной полосе, — сообщается в пресс-службе дорожного управления.
На подходах к участку установлены временные дорожные знаки и направляющие устройства. В это время специалисты делают все, чтобы в скором времени восстановить конструкции моста.
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