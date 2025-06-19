Юрист рассказал, что делать, если не возвращают горячую воду

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гражданам РФ, которым не возвращают горячую воду после ее отключения, необходимо записывать разговоры с диспетчерами, сохранять квитанции об оплате долга, направлять письменные претензии поставщику и обращаться в контролирующие органы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил юрист, первоначальные причины отключения воды могут быть разными: аварии, сезонные или плановые профилактические работы, а также длительная задолженность по оплате. Хаминский при этом подчеркнул, что если причина отключения устранена, а поставщик не включает воду или требует дополнительную плату за подключение, то он нарушает закон и права граждан-потребителей. Юрист дал ряд рекомендаций, что делать россиянам в таких случаях.
«Ваши действия должны быть последовательными и документально подтвержденными. Фиксируйте абсолютно все: записывайте разговоры с диспетчерами и сотрудниками поставщика, направляйте письменные обращения (обязательно с отметкой о приеме или отправляйте заказным письмом с уведомлением), сохраняйте любые письменные требования об оплате “за подключение” и, конечно, квитанции об оплате долга. Требуйте от поставщика письменного обоснования задержки или требования платы, ссылаясь на конкретные нормы закона: статью 157 ЖК РФ (“Размер платы за коммунальные услуги”) и пункты 115−119 Правил (предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)», — рассказал Хаминский.
Следующим шагом юрист назвал направление официальной письменной претензии поставщику услуги и перечислил, что гражданам нужно описать в ней.
«В ней нужно четко изложить суть проблемы: когда и по какой причине произошло отключение, когда причина была устранена (например, долг погашен), как долго длится задержка восстановления или в чем заключается незаконное требование оплаты. Укажите, какие нормы закона нарушены, приложите копии подтверждающих документов (квитанции, ваши обращения). Требуйте немедленного возобновления услуги и отмены незаконных платежей», — порекомендовал Хаминский.
Юрист посоветовал гражданам установить срок для ответа на претензию и уточнил, что обычно это 3−5 рабочих дней.
«Если претензия не возымела действия, обращайтесь с жалобами в контролирующие органы. Государственная жилищная инспекция Москвы и Московской области осуществляет контроль за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг. Роспотребнадзор защищает ваши права как потребителя коммунальных услуг. В случаях систематических нарушений или откровенного вымогательства следует обращаться в прокуратуру, которая осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов», — заключил Хаминский.