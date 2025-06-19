Юрист рассказал, что делать, если не возвращают горячую воду

«Ваши действия должны быть последовательными и документально подтвержденными. Фиксируйте абсолютно все: записывайте разговоры с диспетчерами и сотрудниками поставщика, направляйте письменные обращения (обязательно с отметкой о приеме или отправляйте заказным письмом с уведомлением), сохраняйте любые письменные требования об оплате “за подключение” и, конечно, квитанции об оплате долга. Требуйте от поставщика письменного обоснования задержки или требования платы, ссылаясь на конкретные нормы закона: статью 157 ЖК РФ (“Размер платы за коммунальные услуги”) и пункты 115−119 Правил (предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)», — рассказал Хаминский.