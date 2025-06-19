Пушков: слова Каллас о РФ демонстрируют рост градуса невменяемости в ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о якобы исходящей от РФ «360-градусной угрозе миру» свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.
«У европолитиков прямо мания какая-то насчёт 360 градусов», — написал он в Telegram.
Пушков с иронией отметил, что Каллас «обнаружила 360-градусную угрозу со стороны РФ».
Сенатор напомнил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призывала западные государства «развернуться на 360 градусов». Он подчеркнул, что это «высказывание потрясло всех своей глупостью».
В свою очередь, по словам Пушкова, французский лидер Эммануэль Макрон «обходится без градусов». При этом президент Франции видит «русских военных у самых ворот Парижа».
«Градус невменяемости у них явно растёт», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал Каллас контролировать градус своих высказываний, чтобы избежать «возникновения пугающих галлюцинаций».