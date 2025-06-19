Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: слова Каллас о РФ демонстрируют рост градуса невменяемости в ЕС

Пушков с иронией уточнил, что Каллас «обнаружила 360-градусную угрозу со стороны РФ».

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о якобы исходящей от РФ «360-градусной угрозе миру» свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.

«У европолитиков прямо мания какая-то насчёт 360 градусов», — написал он в Telegram.

Пушков с иронией отметил, что Каллас «обнаружила 360-градусную угрозу со стороны РФ».

Сенатор напомнил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призывала западные государства «развернуться на 360 градусов». Он подчеркнул, что это «высказывание потрясло всех своей глупостью».

В свою очередь, по словам Пушкова, французский лидер Эммануэль Макрон «обходится без градусов». При этом президент Франции видит «русских военных у самых ворот Парижа».

«Градус невменяемости у них явно растёт», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал Каллас контролировать градус своих высказываний, чтобы избежать «возникновения пугающих галлюцинаций».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше