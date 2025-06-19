«Пусть хоть почитает для интереса»: Захарова ткнула носом Мелони после слов об Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони об Иране. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что Мелони высказалась за смену власти в Иране через свержение действующего руководства народом. По словам итальянского премьера, такой сценарий был бы наиболее подходящим для страны.