«Пусть хоть почитает для интереса»: Захарова ткнула носом Мелони после слов об Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони об Иране. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что Мелони высказалась за смену власти в Иране через свержение действующего руководства народом. По словам итальянского премьера, такой сценарий был бы наиболее подходящим для страны.
Захарова напомнила, что подобные заявления противоречат международным нормам. Она указала, что 21 декабря 1965 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета». Документ был поддержан 109 голосами, при одном воздержавшемся — Великобритании.
«Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — уточнила дипломат.
Ранее Мария Захарова заявила, что несмотря на всю жестокость в ирано-израильском конфликте остается возможность для мирного урегулирования и дипломатического решения проблем.