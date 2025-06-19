Путин рассказал о деталях будущей встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом, подчеркнув при этом необходимость тщательной подготовки такого саммита для обеспечения его результативности.
Об этом российский лидер заявил в рамках встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«А по поводу возможных встреч с господином Трампом, она была бы в высшей степени полезной, но я согласен с президентом Соединенных Штатов, она, конечно, должна быть подготовленной и закончиться какими-то позитивными результатами», — сказал российский глава.
Ранее KP.RU писал, что глава Белого дома утверждал, что 17 июня обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.