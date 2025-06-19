В РАНХиГС рассказали о повышении пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пенсия работающих пенсионеров России будет пересчитана с учетом трудового стажа и выплаченных работодателем страховых взносов за прошедший год, благодаря чему увеличится количество пенсионных баллов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров. Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов», — сказал Ляшок.
Он подчеркнул, что при этом размер повышения будет ограниченным — максимальный прирост может составить всего 437 рублей.