Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года

C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы … штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее», — сказал руководитель ведомства.
Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 — за использование телефона.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.