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Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ-2025 прошел штатно и без утечек материалов.

Источник: © РИА Новости

C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы … штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее», — сказал руководитель ведомства.

Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 — за использование телефона.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.