Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии

Снизить потребление электроэнергии также поможет использование техники с высоким классом энергоэффективности. Помимо этого, эксперт советует выключать из розетки телевизор и компьютер, когда они не используются, и не оставлять зарядные устройства в сети. Владельцам частных домов, особенно в южных регионах, эксперт порекомендовал рассмотреть установку солнечных батарей.