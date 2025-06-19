Клещи атакуют свердловчан: у девятерых поражение нервной системы

С диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 96 человек, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2024 года. У троих граждан было тяжелое состояние здоровья. Врачи спасли 34-летнюю женщина, 70-летний мужчина уже начал дышать без ИВЛ, а вот у третьего пациента, тоже 70-летнего мужчины, сохраняются параличи, он не может ходить. Эксперты советуют гражданам ставить прививки, соблюдать правила безопасности при нахождении в лесу и оперативно обращаться в больницы после укуса клеща.
Выше на 17%
Первый пострадавший от укуса клеща в Свердловской области в текущем году был зарегистрирован 12 марта. На данный момент уже 23 тысячи жителей региона пострадали от присасывания членистоногих. Показатели на 17% выше, чем в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
Укусы зарегистрированы в 68 муниципалитетах. Чаще всего присасываются в Байкалово, Пышме, Асбесте, Ирбите, Верхотурье, Талице, Ачите, Тугулыме, Слободо-Туринском районе.
На данный момент с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 96 человек. Это в 1,4 раза выше показателей того же периода 2024 года, с клещевым боррелиозом — 174 (ниже на 4%).
С начала сезона исследовано 22 тысячи особей клещей. В 1,2% из них обнаружен вирусный клещевой энцефалит, в 42% — лайм-боррелиоз, в 1% — гранулоцитарный анаплазмоз.
Пациент не может ходить.
В Екатеринбурге также увеличилось количество пострадавших от клещей. По данным травмпунктов города, их число уже выше показателей 2024 года на 600 человек. Об этом говорит руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций Марина Топоркова.
«Соответственно больше обращаются к нам в отделение. Если в прошлом году за весь сезон к нам обратилось 560 человек, то на сегодняшнее число — 347 человек, — сказала Марина Топоркова. — Из них 51 человек госпитализирован с подозрением на клещевые инфекции. У 14 пациентов подтвержден клещевой энцефалит. Из них у 9 человек с поражением центральной нервной системы».
У троих пациентов было тяжелое состояние здоровья. Женщину 34-х лет после лечения в отделениях реанимации и неврологии, проведения реабилитационных мероприятий удалось восстановить, ее выписали в удовлетворительном состоянии.
«Двое мужчин также прошли лечение, — сообщила Марина Топоркова. — Один 70-летний все еще находится в отделении реанимации. Он был найден в саду с нарушением сознания. Доставлялся в больницу с подозрением на инсульт. Очень быстро был поставлен диагноз — клещевой энцефалит. В течение недели находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас он в сознании, дышит самостоятельно. Будет проходить полный этап реабилитационных мероприятий».
Другой, также 70-летний мужчина, после лечения в отделении реанимации был госпитализирован для реабилитации. К сожалению, у него сохраняются грубые параличи, пациент не может ходить. В дальнейшем будет проходить полный курс восстановительного лечения.
«Хотелось бы отметить, что среди всех этих 14 пациентов только у одного был полный курс вакцинации. Он перенес легкую форму клещевого энцефалита — лихорадочную, без поражения нервной системы, — сказала Марина Топоркова. — Остальные не имели вакцинацию. У ряда пациентов было позднее обращение в стационар. Например, тяжелый мужчина только на 5 сутки обратился за медицинской помощью».
Треть пострадавших жителей Екатеринбурга клещи кусают именно в городе. Трудно определить, где именно это происходит — на центральных улицах или где-то еще.
«30% людей говорят, что они с территории города не выезжали, не находились в лесопарковых зонах, — сообщила Анжелика Пономарева. — Был случай, когда пострадал грудной ребенок, который находился в коляске и гулял в парковой зоне».
Лучшая профилактика — избегать встречи.
Второй пик активности клещей ожидается в августе, когда жители Свердловской области пойдут собирать грибы и ягоды. Первый приходится на апрель-май-июнь. Затем идет снижение обращений пострадавших.
«Лучшая профилактика — избегать встречи с клещом, — говорит Анжелика Пономарева. — Золотое правило — необходимо осмотреть себя после прогулки. Люди допускают ошибки по поведению в лесу. Не надо садиться, ложиться в лесу. Клещ находится на траве на уровне коленок человека. Он прицепляется к одежде. Всегда надо помнить, что мы живем в природном очаге и нужны меры профилактики. Нужно защищать и себя, и своих детей, и своих родственников, и животных».
Если обнаружили клеща, то надо его извлечь. Лучше в травмпункте. Но если самостоятельно, то важно не раздавить клеща, чтобы ни укушенный, ни тот, кто достает, не пострадали. Затем обязательно нужно обследовать клеща в медицинском учреждении, чтобы знать какой возбудитель был в клеще.
Специалисты советуют, что при посещении мест, где могут быть клещи, нужно надевать специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, использовать репелленты, проводить осмотры тела и одежды. Необходимо обязательно поставить прививку от клеща. Это можно сделать круглогодично.