Клещи атакуют свердловчан: у девятерых поражение нервной системы

«Соответственно больше обращаются к нам в отделение. Если в прошлом году за весь сезон к нам обратилось 560 человек, то на сегодняшнее число — 347 человек, — сказала Марина Топоркова. — Из них 51 человек госпитализирован с подозрением на клещевые инфекции. У 14 пациентов подтвержден клещевой энцефалит. Из них у 9 человек с поражением центральной нервной системы».