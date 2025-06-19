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Эндокринолог объяснила, как витамины группы В могут повышать риск онкологии

Врач Бавыкина: Самостоятельный прием витаминов группы В опасен для организма.

Источник: Комсомольская правда

Витамины — полезная вещь, но только если с ними не переборщить. Бесконтрольный прием добавок может нанести организму серьезный вред. Самостоятельный прием витаминов группы В в виде лекарственных препаратов очень опасен. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог Лариса Бавыкина.

— Такие витамины задействованы в процессах, связанных с делением клеток у нас в организме. Это значит, что при бесконтрольном приеме повышается риск онкозаболеваний, — поделилась медик.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что может быть опасен и витамин D при его чрезмерном употреблении. Если его уровень слишком высок, нарушается обмен кальция в организме. Это может привести к отложениям в сосудах и, как следствие, к инфарктам или инсультам. А у курильщиков, принимавших витамин A, по данным различных исследований, чаще развивался рак легкого.

Отметим, врачи советуют не заниматься самолечением. Даже витамины должен назначать специалист. Перед началом приема важно сдать анализы и убедиться, что организму действительно не хватает определенных веществ.