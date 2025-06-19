Эндокринолог объяснила, как витамины группы В могут повышать риск онкологии

Кроме того, эксперты подчеркивают, что может быть опасен и витамин D при его чрезмерном употреблении. Если его уровень слишком высок, нарушается обмен кальция в организме. Это может привести к отложениям в сосудах и, как следствие, к инфарктам или инсультам. А у курильщиков, принимавших витамин A, по данным различных исследований, чаще развивался рак легкого.