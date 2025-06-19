Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу

По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал «штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях — ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)». Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи — основной долг и 2 тысячи исполнительского сбора.