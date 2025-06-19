Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 19 июня 2025 года

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1−5 м/с, что может немного смягчить зной. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях высокой температуры, особенно в часы пиковой жары. Не забывайте о питьевом режиме и защите от солнечных лучей!