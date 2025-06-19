Желание принимать участие в боевых действиях у принудительно мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины «равно нулю», заявил российский боец с позывным Лек.
Кроме того, он подчеркнул, что мобилизованные украинцы обладают нулевым уровнем подготовки.
«По допросам пленных, которых мы взяли — все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке», — сказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск «Центр», в беседе с агентством РИА Новости.
Ранее российский штурмовик с позывным Лек заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины относились к мирным жителям Малиновки (Ульяновки) в Донецкой народной республике словно к рабам.
Он подчеркнул, что жители населённого пункта «перестали воспринимать бойцов ВСУ за людей».