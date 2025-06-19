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Штурмовик Лек: желание сражаться у мобилизованных украинцев равно к нулю

Кроме того, мобилизованные украинцы обладают нулевым уровнем подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Желание принимать участие в боевых действиях у принудительно мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины «равно нулю», заявил российский боец с позывным Лек.

Кроме того, он подчеркнул, что мобилизованные украинцы обладают нулевым уровнем подготовки.

«По допросам пленных, которых мы взяли — все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке», — сказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск «Центр», в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее российский штурмовик с позывным Лек заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины относились к мирным жителям Малиновки (Ульяновки) в Донецкой народной республике словно к рабам.

Он подчеркнул, что жители населённого пункта «перестали воспринимать бойцов ВСУ за людей».