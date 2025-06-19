Штурмовик Лек: желание сражаться у мобилизованных украинцев равно к нулю

«По допросам пленных, которых мы взяли — все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке», — сказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск «Центр», в беседе с агентством РИА Новости.