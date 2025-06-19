Юрист напомнил об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Согласно новой методике, при расчете среднего дохода из формулы уберут все периоды освобождения от работы с сохранением заработной платы полностью или частично. К таким случаям относятся больничные, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами. Таким образом, средний заработок будет рассчитываться только за фактически отработанное время.