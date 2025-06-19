Юрист напомнил об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Для расчета выходного пособия будет применяться среднее число рабочих дней в месяце.
В России с 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, которые изменят порядок начисления пособий и отпускных. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам Соловьева, для расчета выходного пособия теперь будет использоваться среднее число рабочих дней в месяце, определяемое делением годового количества рабочих дней на 12. «Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Нововведения затронут все выплаты, зависящие от среднего заработка: отпускные, выходные пособия и другие компенсации.
Согласно новой методике, при расчете среднего дохода из формулы уберут все периоды освобождения от работы с сохранением заработной платы полностью или частично. К таким случаям относятся больничные, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами. Таким образом, средний заработок будет рассчитываться только за фактически отработанное время.
Юрист рекомендует работодателям заранее обновить локальные правовые акты и внутренние регламенты с учетом изменений, а также скорректировать шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий. Это позволит избежать ошибок и споров с работниками после вступления новых правил в силу.