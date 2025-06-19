В Иркутском районе Смоленское кладбище завалено мусором

Смоленское кладбище в Иркутском районе завалено отходами. В социальных сетях местные жители жалуются, что из-за количества мусора уже не видно могил. На сообщение отреагировала прокуратура района и организовала проверку по факту захламления территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ведомстве.
— Ранее уже были выявлены нарушения в отсутствии площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории кладбища. Администрации Смоленского МО внесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности, — уточняют в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
Муниципалитет все еще оформляет контейнерные площадки в собственность, чтобы официально закрепить за собой ответственность за их уборку и поддержание в порядке.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске подростки развлекались на крышах многоэтажек.