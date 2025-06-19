Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе Смоленское кладбище завалено мусором

Жители жалуются, что из-за отходов не видно могил.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смоленское кладбище в Иркутском районе завалено отходами. В социальных сетях местные жители жалуются, что из-за количества мусора уже не видно могил. На сообщение отреагировала прокуратура района и организовала проверку по факту захламления территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ведомстве.

— Ранее уже были выявлены нарушения в отсутствии площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории кладбища. Администрации Смоленского МО внесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности, — уточняют в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

Муниципалитет все еще оформляет контейнерные площадки в собственность, чтобы официально закрепить за собой ответственность за их уборку и поддержание в порядке.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске подростки развлекались на крышах многоэтажек.