В Иркутском районе Смоленское кладбище завалено мусором

Смоленское кладбище в Иркутском районе завалено отходами. В социальных сетях местные жители жалуются, что из-за количества мусора уже не видно могил. На сообщение отреагировала прокуратура района и организовала проверку по факту захламления территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ведомстве.