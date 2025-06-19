В розыске находятся четверо детей из курского приграничья

«После того момента как понимаем, что люди возвращаются, вот здесь начинается наша работа. Встретить на границе, обеспечить сразу же медпомощь, сопроводить, соединить с родными, помочь, разместить, оформить все необходимые выплаты. Там очень много пенсионеров, которые, конечно же, не получали с августа пенсии. Ну и так далее. Правда, большой объем работы», — сказал Хинштейн.