В розыске находятся четверо детей из курского приграничья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли данные, сколько курских детей находятся сейчас на территории Украины.
«У меня нет данных именно по детям, которые на территории Украины. У меня есть данные о том, что граждане, объявленные в розыск органами внутренних дел, среди них четыре несовершеннолетних», — сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не менее 34 человек находятся на Украине. «Это те, кого власти Украины нам по-прежнему не отдают, среди них несовершеннолетних нет», — отметил Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что курские власти не являются участниками переговорного процесса по возвращению жителей региона, а оказывают всю необходимую помощь уже вернувшимся.
«После того момента как понимаем, что люди возвращаются, вот здесь начинается наша работа. Встретить на границе, обеспечить сразу же медпомощь, сопроводить, соединить с родными, помочь, разместить, оформить все необходимые выплаты. Там очень много пенсионеров, которые, конечно же, не получали с августа пенсии. Ну и так далее. Правда, большой объем работы», — сказал Хинштейн.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.