Константинов также указал, что признание ООН статуса Крыма создаст прецедент. Это покажет другим странам, что автономные регионы могут защищать свои права через референдум. По его словам, опыт Крыма станет примером для народов, чьи права ущемляются. Он добавил, что референдум в Крыму прошел с соблюдением международных норм, а жители полуострова имели полное право на волеизъявление.