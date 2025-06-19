Крым готов передать ООН документы, подтверждающие законность референдума 2014 года. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание российского статуса полуострова станет важным шагом для мирового сообщества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Политик отметил, что для Крыма это вопрос моральной справедливости, а не экономической выгоды. Константинов подчеркнул, что все действия на референдуме соответствовали Уставу ООН, и регион готов предоставить необходимые доказательства.
Константинов также указал, что признание ООН статуса Крыма создаст прецедент. Это покажет другим странам, что автономные регионы могут защищать свои права через референдум. По его словам, опыт Крыма станет примером для народов, чьи права ущемляются. Он добавил, что референдум в Крыму прошел с соблюдением международных норм, а жители полуострова имели полное право на волеизъявление.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями отметил уникальность Крыма. Он назвал полуостров особенным местом на планете с уникальным климатом и целебным воздухом. По словам Путина, Крым выделяется даже среди других живописных уголков мира.