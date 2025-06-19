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В Литве выступили с жестким призывом к Киеву: бить по нефтяным объектам РФ

Экс-глава МИД Литвы призвал Украину бить по российским нефтяным объектам.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина имеет право наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, поскольку считает эти объекты законными военными целями.

Так Ландсбергис отреагировал на пост Самюэля Рамани, где тот говорил о ударах Израиля по иранским нефтяным объектам. Рамани отмечал, что подобные атаки преследуют цель сократить объемы добычи нефти и ограничить финансовые поступления Тегерана.

«Я уверен, что Украина поймет намек», — сказал Габриэлюс.

Напомним, что еще в 2024 Ландсбергис высказался о возможных ударах ВСУ по территории Беларуси. Тогда он утверждал, что Украина вправе использовать такие меры для своей защиты.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что Москва допускает вероятность ответных ударов по Берлину в случае допущения атак ВСУ немецкими ракетами по столице РФ.

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