Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали о вреде молока для кошек

Коровье молоко содержит больше лактозы, чем кошачье.

Источник: Om1 Новосибирск

Несмотря на устоявшийся стереотип о любви кошек к молоку, современные исследования показывают, что этот продукт не является полезным и даже может быть вредным для этих животных, сообщает Pravda.Ru.

Исторически сложилось, что кошек кормили остатками пищи со стола человека. В 1877 году шотландский врач Гордон Стейблс рекомендовал молоко в качестве обязательного компонента кошачьего рациона, что способствовало закреплению образа кошки с блюдцем молока в культуре.

Однако, как отмечают эксперты, после отлучения от матери (примерно в возрасте 6−12 недель) котята перестают вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания лактозы, содержащейся в молоке. Это означает, что большинство кошек становятся непереносимыми к лактозе.

Кроме того, коровье молоко содержит больше лактозы, чем кошачье, что также может быть проблемой для котят. В связи с этим, эксперты рекомендуют кормить котят молоком матери или специальными кошачьими смесями, а взрослым кошкам молоко давать не следует. В редких случаях у кошек может развиться аллергия на молоко или молочные продукты.