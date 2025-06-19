Новосибирцам рассказали о вреде молока для кошек

Несмотря на устоявшийся стереотип о любви кошек к молоку, современные исследования показывают, что этот продукт не является полезным и даже может быть вредным для этих животных, сообщает Pravda.Ru.
Исторически сложилось, что кошек кормили остатками пищи со стола человека. В 1877 году шотландский врач Гордон Стейблс рекомендовал молоко в качестве обязательного компонента кошачьего рациона, что способствовало закреплению образа кошки с блюдцем молока в культуре.
Однако, как отмечают эксперты, после отлучения от матери (примерно в возрасте 6−12 недель) котята перестают вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания лактозы, содержащейся в молоке. Это означает, что большинство кошек становятся непереносимыми к лактозе.
Кроме того, коровье молоко содержит больше лактозы, чем кошачье, что также может быть проблемой для котят. В связи с этим, эксперты рекомендуют кормить котят молоком матери или специальными кошачьими смесями, а взрослым кошкам молоко давать не следует. В редких случаях у кошек может развиться аллергия на молоко или молочные продукты.