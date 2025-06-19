Новосибирцам рассказали о вреде молока для кошек

Кроме того, коровье молоко содержит больше лактозы, чем кошачье, что также может быть проблемой для котят. В связи с этим, эксперты рекомендуют кормить котят молоком матери или специальными кошачьими смесями, а взрослым кошкам молоко давать не следует. В редких случаях у кошек может развиться аллергия на молоко или молочные продукты.