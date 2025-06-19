Губернатор Новосибирской области заявил об особенностях ПМЭФ в 2025 году

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня. Там собрались представители разных регионов России, в том числе прибыла и делегация из Новосибирской области. В 2025 году, как заявил губернатор Андрей Травников, у форума есть несколько особенностей.