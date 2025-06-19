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Губернатор Новосибирской области заявил об особенностях ПМЭФ в 2025 году

По его словам, в этом году проводится меньше мероприятий с представителями власти.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня. Там собрались представители разных регионов России, в том числе прибыла и делегация из Новосибирской области. В 2025 году, как заявил губернатор Андрей Травников, у форума есть несколько особенностей.

— Проводится меньше мероприятий с представителями власти, но достаточно большое количество заявок на встречи с бизнес-партнерами, — написал губернатор Новосибирской области в своем Telegram-канале.

По его словам, на полях ПМЭФ обсуждаются и уже запущенные проекты, и новые инициативы. Все они касаются различных сфер — инвестиций, производства, образования и прочее.

Представители Новосибирской области планируют на форуме заключить ряд важных для региона соглашений.