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В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ

Глава РВИО Мягков: текст учебника, написанный с помощью ИИ, будет ненатуральным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция «Разработка государственных учебников по региональной истории» прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского.

«В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку — да», — сказал Мягков.

По его мнению, только минимум через 30−40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.

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