В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ

«В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку — да», — сказал Мягков.