В России вырастут выплаты для работающих пенсионеров

Максимальная прибавка к ежемесячной пенсии составит 437 рублей.
Пенсии российских работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 августа с учетом трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за прошедший год. Об этом сообщил ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По словам эксперта, перерасчет позволит увеличить количество пенсионных баллов, что приведет к росту выплат. «С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров. Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов», — пояснил Ляшок в беседе с РИА Новости. Он отметил, что расчет повышения производится индивидуально для каждого получателя пенсии.
Виктор Ляшок также уточнил, что размер повышения ограничен: максимальная прибавка к ежемесячной пенсии составит 437 рублей. Эксперт напомнил, что пересчет проводится ежегодно и касается только тех пенсионеров, которые официально продолжают работать после выхода на пенсию и за которых работодатель платит страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Как сообщила член Совета Федерации Ольга Епифанова, россияне с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей смогут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие 30 тысяч рублей. В 2025 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 145 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии достигнет 8 907 рублей.