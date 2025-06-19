В России вырастут выплаты для работающих пенсионеров

Виктор Ляшок также уточнил, что размер повышения ограничен: максимальная прибавка к ежемесячной пенсии составит 437 рублей. Эксперт напомнил, что пересчет проводится ежегодно и касается только тех пенсионеров, которые официально продолжают работать после выхода на пенсию и за которых работодатель платит страховые взносы в Пенсионный фонд России.