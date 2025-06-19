Во Владивостоке через суд освобождают бухту Улисс от маломерных судов

В марте этого года владельцы катеров и иных маломерных судов получили уведомления о необходимости освободить территорию бухты Улисс до 1 мая. Причиной запрета стало обеспечение безопасности кораблей ТОФ, которые используют акваторию бухты. Многие судовладельцы оказались не готовы к столь сжатым срокам: часть катеров после зимы требовала ремонта, а стоянок для перемещения судов во Владивостоке недостаточно.