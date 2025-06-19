Во Владивостоке через суд освобождают бухту Улисс от маломерных судов

Прокуратура Приморского края добилась в судебном порядке освобождения земельных участков в районе бухты Улисс от незаконно размещённых маломерных судов и других транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В марте этого года владельцы катеров и иных маломерных судов получили уведомления о необходимости освободить территорию бухты Улисс до 1 мая. Причиной запрета стало обеспечение безопасности кораблей ТОФ, которые используют акваторию бухты. Многие судовладельцы оказались не готовы к столь сжатым срокам: часть катеров после зимы требовала ремонта, а стоянок для перемещения судов во Владивостоке недостаточно.
Несмотря на установленный срок, к середине июня на участках, находящихся в пользовании ООО «Посейдон», ООО «Улисс Марин», ООО ПКФ «Сват Ко» и отдельных граждан, оставались девять катеров из первоначальных 150. В среду, 18 июня, на месте работали сотрудники прокуратуры и судебные приставы, которые проконтролировали исполнение решения суда.
Днём ранее, 17 июня, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал всех ответчиков освободить земельные участки от маломерных судов и иных транспортных средств в течение трёх рабочих дней с момента вынесения решения. Судебные приставы оставили уведомления владельцам оставшихся катеров о необходимости немедленно принять меры по исполнению судебного акта.
Прокуратура поставила на контроль фактическое исполнение судебного решения и продолжает следить за освобождением бухты от гражданских судов и транспортных средств.