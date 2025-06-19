SNN: ПВО Ирана отражает атаку беспилотников над окрестностями Тегерана

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что США могут втайне поставить Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и сдать в аренду бомбардировщик B-2. По данным издания, это позволит Тель-Авиву нанести удар по ядерному объекту в иранском Фордо. Также Вашингтон и Тель-Авив обсуждают другой план: США могут передать Израилю не только бомбу и самолет, но и пилота для выполнения одной или двух атак в рамках краткосрочной аренды с полным обслуживанием.