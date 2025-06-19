В Новосибирске подростков едва не унесло течением напротив Бугринской косы

Экипаж спасателей МАСС оперативно среагировал и спас двух подростков, которых уносило сильное течение в районе Бугринской косы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К моменту прибытия помощи ребята уже выбились из сил. Спасатели экипажа «Тайфун» вовремя их заметили и доставили на берег. Эта история — еще одно напоминание об опасности подобных заплывов. К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются благополучно. Цена неосторожности на воде может быть непомерно высока.
Родителей призвали серьёзно поговорить с детьми о правилах безопасности на воде, обсудить с детьми важность осторожности, привести примеры, научить их разумному поведению в потенциально опасных ситуациях.
Специалисты напоминают, что жизненно важные знания не передаются по наследству, что только взрослые смогут научить детей ценить свою жизнь и понимать последствия рискованных поступков.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о спасённых с Бугринского острова молодых людях, которые переоценили свои силы.