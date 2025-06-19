В Новосибирске подростков едва не унесло течением напротив Бугринской косы

К моменту прибытия помощи ребята уже выбились из сил. Спасатели экипажа «Тайфун» вовремя их заметили и доставили на берег. Эта история — еще одно напоминание об опасности подобных заплывов. К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются благополучно. Цена неосторожности на воде может быть непомерно высока.