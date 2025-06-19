Дачникам рассказали, какую воду не стоит лить на огород

На первый взгляд — идеальный вариант: мягкая, тёплая, бесплатная. Проблема в том, что по пути к бочке капли смывают грязь с крыш, листьев и воздуха, захватывая тяжёлые металлы, сажу и бактерии. Ставьте ёмкости только под чистым небом, вдали от дорог и промышленных объектов, и регулярно мойте ёмкости.