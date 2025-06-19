Дачникам рассказали, какую воду не стоит лить на огород

Правильный полив — основа богатого и здорового урожая. Но порой энтузиазм огородников сводит усилия на нет: растениям достаётся вода, которая им откровенно вредна. Какой именно влагой лучше не увлажнять грядки и к чему приводят ошибки, написало издание pronedra.
1. Водопроводная вода.
Пользоваться водой из крана проще всего, но в большинстве населённых пунктов её обеззараживают хлором, а иногда она содержит тяжёлые металлы. Хлор подавляет почвенную микрофлору, вследствие чего корни хуже усваивают питание. Если альтернативы нет, наберите воду в бочку и дайте ей постоять сутки — основная часть летучих соединений испарится.
2. Солёная вода.
Любое повышенное содержание солей быстро превращает плодородную землю в «пустыню». Соль осмотически вытягивает влагу из корней, ткани растений обезвоживаются, ботва вянет, а урожай гибнет. Даже незначительное количество морской или подсоленной воды способно необратимо испортить участок.
3. Дождевая вода.
На первый взгляд — идеальный вариант: мягкая, тёплая, бесплатная. Проблема в том, что по пути к бочке капли смывают грязь с крыш, листьев и воздуха, захватывая тяжёлые металлы, сажу и бактерии. Ставьте ёмкости только под чистым небом, вдали от дорог и промышленных объектов, и регулярно мойте ёмкости.
4. Сточные воды.
Экономить на поливе за счёт серой канализации или неочищённых стоков — опасная авантюра. В подобной влаге часто присутствуют болезнетворные микроорганизмы, моющие средства, нефтепродукты и прочие токсины. Они накапливаются в грунте, попадают в плоды и угрожают здоровью людей.
Как организовать безопасный полив.
• Лучшими считаются колодезные или артезианские источники, прошедшие лабораторный анализ.
• Дождевую воду используйте только после грубой фильтрации и отстаивания.
• Поливайте утром или вечером, чтобы снизить испарение и избежать солнечных ожогов листьев.
• Раз в сезон контролируйте кислотность и солевую нагрузку почвы: это подскажет, какую воду применять и нужно ли её смягчать.
Соблюдая эти простые правила, можно сохранить здоровье растений, повысить урожайность грядок без лишних затрат.