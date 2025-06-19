Fars: Иран направил на Израиль десятки БПЛА во время шестой волны атаки

Иранские военные заявили о запуске шестой волны атак дронами по территории Израиля, сообщает агентство Fars.
Уточняется, что для атаки привлекли десятки беспилотников.
«В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками… были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — передает издание.
Кроме этого, беспилотные летательные аппараты были оснащены боеголовками и успешно поразили запланированные объекты.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильские силы нанесли удары по Ирану в рамках военной операции «Восстающий лев». Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, это было ответом на ядерную угрозу со стороны Тегерана. Среди жертв — высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с угрожающим заявлением к Ирану — глава Белого дома сделал Тегерану «последний ультиматум».