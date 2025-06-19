Перевозка краба без документов стоила жителю Приморья 26 млн рублей

Жителю Ольгинского района Приморья предстоит выплатить более 26 млн рублей за незаконную перевозку морепродуктов. Такое решение вынес Ольгинский районный суд по иску военной прокуратуры, основываясь на материалах Пограничного управления ФСБ России по Приморью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.
В марте 2025 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье был остановлен автомобиль, в котором обнаружили продукцию из водных биоресурсов: 1786 секций конечностей краба камчатского и 2858 секций краба-стригуна опилио. Документы, подтверждающие законность происхождения груза, водитель предоставить не смог.
По оценкам специалистов, продукция была получена из почти 900 особей краба камчатского и свыше 1400 особей краба-стригуна. За нарушение природоохранного законодательства водитель уже был оштрафован на сумму немногим более полумиллиона рублей в рамках административного производства.
Однако после вступления постановления в силу военная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о взыскании полного объема экологического ущерба. Суд согласился с доводами прокурора и постановил взыскать с нарушителя 26 457 568 рублей, а также государственную пошлину в размере 60 000 рублей.
Ответчик на судебные заседания не явился, правом на подачу апелляции не воспользовался. Решение вступило в законную силу.
Напомним, пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю пресекло попытку контрабанды водных биоресурсов на побережье Уссурийского залива. Трое иностранных граждан были задержаны при попытке незаконного вывоза более 1,4 тонны краба различного видового состава в живом и замороженном виде.