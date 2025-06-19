Перевозка краба без документов стоила жителю Приморья 26 млн рублей

Однако после вступления постановления в силу военная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о взыскании полного объема экологического ущерба. Суд согласился с доводами прокурора и постановил взыскать с нарушителя 26 457 568 рублей, а также государственную пошлину в размере 60 000 рублей.