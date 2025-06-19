ABC: США могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране

Возможная атака Соединённых Штатов на ядерный объект в Фордо на территории Ирана может включать не один, а несколько ударов, информирует ABC.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника, знакомого с данными разведки.
Он заявил, что в настоящее время американский лидер Дональд Трамп «свыкается с идеей ликвидации» объекта.
«Президент Дональд Трамп свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо. По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идёт подготовка к этому», — говорится в публикации.
По данным Axios, Трамп задавал вопросы военным советникам, способна ли «мегабомба» США GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator уничтожить объект в Фордо. Они ответили, что «уверены в этом».
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп утвердил приказ атаки на Иран.
При этом сам Трамп заявил о нежелании втягиваться в конфликт с Ираном.