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ABC: США могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране

Трамп «свыкается с идеей ликвидации» ядерного объекта в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Возможная атака Соединённых Штатов на ядерный объект в Фордо на территории Ирана может включать не один, а несколько ударов, информирует ABC.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника, знакомого с данными разведки.

Он заявил, что в настоящее время американский лидер Дональд Трамп «свыкается с идеей ликвидации» объекта.

«Президент Дональд Трамп свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо. По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идёт подготовка к этому», — говорится в публикации.

По данным Axios, Трамп задавал вопросы военным советникам, способна ли «мегабомба» США GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator уничтожить объект в Фордо. Они ответили, что «уверены в этом».

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп утвердил приказ атаки на Иран.

При этом сам Трамп заявил о нежелании втягиваться в конфликт с Ираном.

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