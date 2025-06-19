Ученые из Бразилии нашли противоопухолевую молекулу в яде амазонского скорпиона

Кроме того, ученым удалось открыть новый вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который проживал на Земле 86 миллионов лед назад. Особенно интересной находку делает то, что этот вид может быть прямым предком гигантских тираннозавров, в том числе и знаменитого Ти-Рекса.