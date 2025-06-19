Ученые из Бразилии нашли противоопухолевую молекулу в яде амазонского скорпиона

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили молекулу в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus, обладающую противоопухолевой активностью против клеток рака груди. Об этом сообщил Фонд исследований Сан-Паулу (SPRF).
Координатор проекта, профессор Элиане Кандиани Арантес, отметила, что идентифицированный пептид демонстрирует действие, сопоставимое с широко используемым химиопрепаратом паклитакселом. Эта молекула вызывает гибель раковых клеток, в основном за счет некроза, что аналогично воздействию соединений из яда других видов скорпионов.
Ранее ученые разработали биоклеящий материал — фибриновый герметик, который сочетает серинпротеиназу из змеиного яда и фибриноген из крови домашних животных. Этот герметик используется для заживления костных и нервных повреждений и сейчас проходит третью фазу клинических испытаний.
В рамках дальнейших исследований команда клонировала новый фермент — серинпротеазу colinein-1 — и изучает возможность его получения с помощью гетерологичной экспрессии в дрожжах Pichia pastoris. Также планируется экспрессировать сосудистый фактор роста CdtVEGF из гремучей змеи Crotalus durissus terrificus для повышения эффективности герметика и расширения его промышленного производства.
Кроме того, исследователи выявили в яде скорпионов две нейротоксические молекулы, подавляющие иммунитет, а также пептид BamazScplp1 из Brotheas amazonicus, обладающий противоопухолевым потенциалом, передает phys.org.
Кроме того, ученым удалось открыть новый вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который проживал на Земле 86 миллионов лед назад. Особенно интересной находку делает то, что этот вид может быть прямым предком гигантских тираннозавров, в том числе и знаменитого Ти-Рекса.