Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну предъявлено обвинение

Правоохранительные органы заочно предъявили обвинение Аршаку Брутяну, тестю актёра Павла Прилучного, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным агентства, Брутяну (отцу Зепюр Прилучной-Брутян, жены артиста) инкриминируют организацию и проведение азартных игр организованной группой либо с использованием служебного положения, что, по версии следствия, принесло доход в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.
Ранее, в марте 2024 года, ряд СМИ писал о задержании Аршака Брутяна и нескольких человек по подозрению в работе подпольного казино в Москве. Позднее сообщалось, что после беседы с полицией его отпустили.