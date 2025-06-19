Люди используют беспилотные такси для секса: что рассказал экс-глава «Яндекса»

В Сан-Франциско беспилотные такси превратились в место для интимных встреч, сообщил на ПМЭФ-2025 бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян.
По словам специалиста, такие машины стали самым доступным способом уединиться, так как отсутствие водителя позволяет пассажирам вести себя свободнее. Худавердян подчеркнул, что это создает проблему, поскольку раньше водитель мог контролировать поведение людей в салоне.
Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ответ заметил, что беспилотные такси могут не только повышать эффективность работы, но и способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Худавердян добавил, что для решения этой проблемы стоит изучить международный опыт, в частности, китайский. Он отметил, что в Пекине беспилотные такси уже работают, и их можно вызвать, используя местную сим-карту. По его мнению, подобные изменения неизбежно коснутся и России.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов рассказал, что осенью 2025 года начнется тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-12. Он подчеркнул, что развитие таких технологий — это шаг в будущее, который изменит не только автопром, но и экономику в целом, включая коммерческие перевозки и общественный транспорт. Каримов добавил, что внедрение беспилотных систем укрепит конкурентоспособность российской промышленности.