Люди используют беспилотные такси для секса: что рассказал экс-глава «Яндекса»

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ответ заметил, что беспилотные такси могут не только повышать эффективность работы, но и способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Худавердян добавил, что для решения этой проблемы стоит изучить международный опыт, в частности, китайский. Он отметил, что в Пекине беспилотные такси уже работают, и их можно вызвать, используя местную сим-карту. По его мнению, подобные изменения неизбежно коснутся и России.