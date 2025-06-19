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Росавиация ограничила работу двух аэропортов

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввела временные ограничения на работу двух аэропортов.

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввела временные ограничения на работу двух аэропортов. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Ограничения на полеты введены в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Калуги («Грабцево»).

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении Кореняко.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia отменила свои рейсы в Россию до 30 июня.