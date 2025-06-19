В Иркутске строительство школы на Ярославского планируют закончить в этом году

В Иркутске обсудили строительство самой большой школы в городе. Она будет находиться на улице Ярославского и вмещать в себя 1550 учеников. Строительство планируют закончить в декабре, а после оснащать здание оборудованием. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в школе создадут профильные классы инженерной, гуманитарной, агротехнологической, естественно-научной и спортивной направленности. Особое внимание будет уделено развитию дополнительного образования, для школьников сделают музей, театр, секцию туризма и краеведения. А для развития физических сил обустроят бассейн.