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В Иркутске строительство школы на Ярославского планируют закончить в этом году

Образовательное учреждение рассчитано на 1550 мест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске обсудили строительство самой большой школы в городе. Она будет находиться на улице Ярославского и вмещать в себя 1550 учеников. Строительство планируют закончить в декабре, а после оснащать здание оборудованием. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в школе создадут профильные классы инженерной, гуманитарной, агротехнологической, естественно-научной и спортивной направленности. Особое внимание будет уделено развитию дополнительного образования, для школьников сделают музей, театр, секцию туризма и краеведения. А для развития физических сил обустроят бассейн.

— Эта школа будет образовательным центром для всего района. Мы хотим создать учреждение, соответствующее современным стандартам. Учреждения подобного этой школе в Иркутской области еще не было, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Школа будет оформлена в патриотическом стиле с акцентом на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главным украшением фасада будет панно с изображениями в честь подвигов героев войны и символики России. Возведение школы идет с опережением графика.