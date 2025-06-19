Назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера

Ученые нашли неожиданный признак, который может заранее указать на риск деменции. Как оказалось, ухудшение обоняния у пожилых людей может быть связано с развитием болезни Альцгеймера. Особенно это касается тех, у кого есть генетическая предрасположенность к заболеванию. Об этом KP.RU рассказал психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Поликарпов.
— У людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском болезни Альцгеймера, обоняние хуже в среднем на 37%, — отметил медик.
По его словам, при болезни Альцгеймера в головном мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид. Он может затрагивать не только зоны, отвечающие за память, но и участки мозга, которые обрабатывают запахи. Это и приводит к тому, что человек перестает чувствовать ароматы как раньше.
— За распознавание запахов отвечают определенные зоны коры головного мозга. Выяснилось, что в них тоже могут возникать скопления амилоида, и это приводит к нарушению обоняния, — пояснил специалист.
Каждый год в мире становится на 10 миллионов человек с деменцией больше. По прогнозам специалистов, к 2030 году число людей с этим диагнозом достигнет 74,7 миллиона.