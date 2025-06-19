Назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера

По его словам, при болезни Альцгеймера в головном мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид. Он может затрагивать не только зоны, отвечающие за память, но и участки мозга, которые обрабатывают запахи. Это и приводит к тому, что человек перестает чувствовать ароматы как раньше.