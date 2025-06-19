Закрылись аэропорты Волгограда и Калуги

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда (“Гумрак”) и Калуги (“Грабцево”). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко в telegram-канале.