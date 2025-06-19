Закрылись аэропорты Волгограда и Калуги

В аэропортах Волгограда и Калуги введены временные ограничения на работу.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Волгограда и Калуги были введены временные ограничения. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда (“Гумрак”) и Калуги (“Грабцево”). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко в telegram-канале.
Накануне подобные временные ограничения уже вводились в московском аэропорту Жуковский. Это было сделано из соображений безопасности пассажиров и самолетов. Основная причина такого решения — массовые удары дронов со стороны ВСУ, которые атаковали несколько регионов России 18 июня.