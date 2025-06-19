Росавиация: в аэропортах Калуги и Волгограда введены ограничения

Аэропорты Калуги и Волгограда временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их (гражданских воздушных судов — прим. ред.) приём и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Калуга (Грабцево; UUBC)», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.
Он уточнил, что указанные меры приняты в целях безопасности авиасообщения.
Напомним, в ночь на 18 июня временные ограничения на взлёт и посадку самолётов действовали в аэропорту Жуковский.