Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропортах Калуги и Волгограда введены ограничения

Воздушные гавани Калуги и Волгограда временно не осуществляют взлёт и посадку в целях безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорты Калуги и Волгограда временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их (гражданских воздушных судов — прим. ред.) приём и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Калуга (Грабцево; UUBC)», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

Он уточнил, что указанные меры приняты в целях безопасности авиасообщения.

Напомним, в ночь на 18 июня временные ограничения на взлёт и посадку самолётов действовали в аэропорту Жуковский.