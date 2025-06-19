Озеро, парк, пляж: Алексеев рассказал, как преображается Патрокл

Значительные изменения коснулись территории вокруг озера. Как подчеркнул Алексеев, на месте бывшего пустыря с проблемами канализационных стоков теперь высажены тысячи деревьев, созданы валы и проведено комплексное благоустройство. Это привело к тому, что шум машин сменился пением птиц, а само озеро стало пристанищем для дикой природы, включая уток и других пернатых.