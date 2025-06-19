Озеро, парк, пляж: Алексеев рассказал, как преображается Патрокл

Значительные изменения коснулись территории вокруг озера. Как подчеркнул Алексеев, на месте бывшего пустыря с проблемами канализационных стоков теперь высажены тысячи деревьев, созданы валы и проведено комплексное благоустройство. Это привело к тому, что шум машин сменился пением птиц, а само озеро стало пристанищем для дикой природы, включая уток и других пернатых.
«Для уток это, может, и плюс, а вот людям лучше с водой не контактировать», — прокомментировал Алексеев сохраняющиеся экологические риски, связанные с возможным попаданием сточных вод в озеро из-за проблем с коллекторами.
В рамках повышения экологической безопасности на Патрокле построена современная канализационная насосная станция (КНС), доступ к которой открыт. Даже рассматривается возможность организации экскурсий. Появился и первый удобный общественный туалет, который предприниматель назвал образцом для публичных пространств.
Работы на пляжной зоне находятся на начальной стадии. Уже проведена расчистка дна бухты, удалены металлоконструкции и мусор, демонтированы аварийные постройки, очищена береговая линия. Планируется установка душевых и кабинок для переодевания, однако пока продолжается уборка территории. Алексеев выразил уверенность, что через несколько лет пляж станет идеальным.
Ограничение подъезда автомобилей к пляжу, по наблюдению Алексеева, уже позитивно повлияло на контингент отдыхающих и общий уровень чистоты. Он отметил, что не видит компаний, приезжающих исключительно для распития алкоголя у моря.
Актуальной проблемой остается парковка. Временно используются подготовленные строительные площадки, но уже осенью планируется начало возведения многоуровневого паркинга. Несмотря на существующие сложности, первые успехи вселяют в Алексеева оптимизм. Он призвал жителей активно пользоваться обновляемой территорией и делиться обратной связью.
Напомним, что первая очередь благоустроенного пляжа Патрокла уже открыта для посетителей, что подтверждает высокую востребованность проекта среди горожан, несмотря на продолжающиеся работы.