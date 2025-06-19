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ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля наносят серию мощных ударов по Ирану

Израильская армия атакует Тегеран и другие районы Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Израильские ВВС наносят серию мощных ударов по Тегерану и другим городам Ирана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана», — говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

По данным иранского телеканала SNN, силы противовоздушной обороны Ирана пытались перехватить израильские беспилотники в небе над столицей.

Иранские военные, в свою очередь, объявили о запуске шестой волны атак на Израиль, передало агентство Fars. Для ударов использовались десятки беспилотников, оснащенных боеголовками. По информации иранских источников, дроны нанесли серьезный ущерб израильским объектам.

Обострение конфликта началось в ночь на 13 июня. Израильские самолеты атаковали иранские города Натанз, Хорремабад и Хамадан, которые связаны с производством ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран нанес удар по Тель-Авиву.

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