ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля наносят серию мощных ударов по Ирану

Израильские ВВС наносят серию мощных ударов по Тегерану и другим городам Ирана, сообщила пресс-служба армии Израиля.
«В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана», — говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
По данным иранского телеканала SNN, силы противовоздушной обороны Ирана пытались перехватить израильские беспилотники в небе над столицей.
Иранские военные, в свою очередь, объявили о запуске шестой волны атак на Израиль, передало агентство Fars. Для ударов использовались десятки беспилотников, оснащенных боеголовками. По информации иранских источников, дроны нанесли серьезный ущерб израильским объектам.
Обострение конфликта началось в ночь на 13 июня. Израильские самолеты атаковали иранские города Натанз, Хорремабад и Хамадан, которые связаны с производством ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран нанес удар по Тель-Авиву.