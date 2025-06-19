CNN: Дональд Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассмотрел «планы проведения военной операции» против Тегерана и пока воздержался от начала атаки, информирует CNN.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника.
По его словам, Трамп намерен «посмотреть», откажется ли иранская сторона от ядерной программы.
«Президент Дональд Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — говорится в публикации.
При этом источник отметил, что Трамп не исключает «все возможные варианты действий в отношении Тегерана».
Ранее сообщалось, что Трамп утвердил приказ атаки на Иран.
По данным ABC, Соединённые Штаты могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране.