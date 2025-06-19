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В Иркутске пройдет выставка беспилотных авиационных систем

Участники покажут и расскажут о пользе устройств.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоится выставка беспилотных авиационных систем. Участники покажут примеры, как устройства используют в работе, а также сценарии их применения в различных сферах. Так, например в сельском хозяйстве, перевозке грузов, и в контроле ситуации на дорогах. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, некоторую технику применяют даже в обучении и мониторинге тушения лесных пожаров.

— Беспилотные технологии открывают возможности: от эффективной логистики в труднодоступные районы и мониторинга инфраструктуры до оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, охраны лесов от пожаров, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Также на форуме студенты и школьники представят свои проекты на тему развития беспилотных авиационных систем. Кстати, уже в 17 образовательных центрах региона открыты классы для обучения работе с БАС.