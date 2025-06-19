Китайский инвестор построит во Владивостоке клиническую инфекционную больницу

Китайский инвестор построит во Владивостоке краевую клиническую инфекционную больницу на 400 коек. Работы начнутся в текущем году, окончание строительства намечено на 2028 год. Проект реализует ООО «Лунда», созданное во Владивостоке в декабре 2024 года. Генеральным директором и совладельцем компании является китайский бизнесмен Шань Чжунчэн, сообщает ИА PrimaMedia.