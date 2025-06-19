Китайский инвестор построит во Владивостоке клиническую инфекционную больницу

Китайский инвестор построит во Владивостоке краевую клиническую инфекционную больницу на 400 коек. Работы начнутся в текущем году, окончание строительства намечено на 2028 год. Проект реализует ООО «Лунда», созданное во Владивостоке в декабре 2024 года. Генеральным директором и совладельцем компании является китайский бизнесмен Шань Чжунчэн, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект будет реализован в рамках режима «Свободный порт Владивосток», резидентом которого является «Лунда», сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Сумма инвестиций в создание строительной компании по соглашению с КРДВ составит 20 млн рублей, планируется создать 57 рабочих мест.
Краевая клиническая инфекционная разместится на улице Русской во Владивостоке.
«Лунда» входит в группу «Хэйлунцзянской инженерно-строительной корпорации» (Heilongjiang Construction Engineering Group Co., Ltd) со штаб-квартирой в Харбине. Корпорация владеет 99% капитала ООО «Лунсян» (г. Чита), которое является учредителем компании «Линда».
«Линда» также будет оказывать услуги генерального подрядчика по оказанию строительно-монтажных услуг на объектах жилой и нежилой недвижимости в границах территории СПВ.