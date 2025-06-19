Владимир Путин назвал ориентиры России: «За справедливый миропорядок»

Кроме этого, форум соберет свыше 20 тысяч гостей из 140 государств, но участие в нем — дорогое удовольствие. Если в марте абонемент на все дни стоил 990 тысяч рублей, то к июню цена подскочила почти до 1,5 миллиона. Впрочем, есть и бюджетный вариант: посещение в первый день доступно за 66 тысяч, правда, без доступа на остальные сессии.