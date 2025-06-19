Владимир Путин назвал ориентиры России: «За справедливый миропорядок»

В ходе общения с прессой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает против введения каких-либо торговых барьеров и ограничительных мер.
«Мы выступаем против торговых войн и ограничений, за справедливый миропорядок», — рассказал российский глава.
Владимир Путин отметил, что современные торговые противостояния, как и военные столкновения, серьезно затрудняют развитие глобальной торговли.
«Прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания», — добавил президент России.
Напомним, что с 18 по 21 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Девиз форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ-2025 обещает мощную программу — запланировано около 350 мероприятий.
Среди основных тем для обсуждения на форуме в Санкт-Петербурге — мировая экономика: новая платформа глобального роста, российская экономика: новое качество роста, человек в новом мире: развитие человеческого капитала, среда для жизни: устойчивое развитие, технологии: стремление к лидерству.
Уточним, что основным мероприятием на ПМЭФ станет дискуссия с участием российского лидера. Она пройдет 20 июня. В рамках. мероприятия будут обсуждаться экономическое развитие страны, а также международное сотрудничество.
Кроме этого, форум соберет свыше 20 тысяч гостей из 140 государств, но участие в нем — дорогое удовольствие. Если в марте абонемент на все дни стоил 990 тысяч рублей, то к июню цена подскочила почти до 1,5 миллиона. Впрочем, есть и бюджетный вариант: посещение в первый день доступно за 66 тысяч, правда, без доступа на остальные сессии.
Ранее, в ночь на 19 июня, российский лидер заявил, что на всех участках спецоперации российские вооруженные силы демонстрируют стратегическое преимущество, систематически улучшая свои позиции вдоль всей передовой. Владимир Путин также отметил, что поставки немецкими властями крылатых ракет Taurus для Киева будут означать непосредственное участие ФРГ в вооруженном конфликте с Россией.