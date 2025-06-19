В Хабаровске прокуратура занялась опасным бараком на Владивостокской

Барак на улице Владивостокской, 30, ранее был признан непригодным для проживания и расселен, однако до сих пор остается открытым. Это создает потенциальную угрозу для прохожих, особенно детей, поскольку здание постепенно разрушается, а меры по его ограждению не предприняты.

Проверка была инициирована после появления в интернете жалоб на отсутствие безопасности возле пустующего дома. Надзорный орган установил, что местные власти не обеспечили ограничение доступа, несмотря на внесенное прокуратурой представление.