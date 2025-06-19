Эксперт Миронова раскрыла, может ли отказ от SPF-крема вызвать рак кожи

«Также от фотостарения мы получаем, как мне кажется, самые ужасные последствия в области косметологии. Это разрушение коллагена, иными словами — самый первый шаг к старению. Это образование глубоких морщин, это птоз, то есть опущение лица вниз. Если говорить о более серьезных проблемах, то именно ультрафиолет является сильным провокатором различных новообразований кожи: кератом, опухолей. Все это является результатом длительного пребывания на солнце и отсутствия или неправильного использования фотозащиты», — объяснила собеседник aif.ru.