Эксперт Миронова раскрыла, может ли отказ от SPF-крема вызвать рак кожи

Отказ от фотозащиты может обернуться не только преждевременным старением, но и серьезными кожными заболеваниями, включая рак. Об этом в комментарии aif.ru предупредила эксперт по здоровой коже, со-руководитель клиники косметологии Василина Миронова, подчеркнув, что ультрафиолет воздействует на кожу даже в пасмурную погоду.
По ее словам, защита от солнца необходима круглый год, потому что ультрафиолет воздействует на кожу даже в осенне-зимний период, в пасмурные и дождливые дни.
«Если мы его не видим, это не значит, что его нет. Солнце остается за тучами, а значит, есть ультрафиолет. Соответственно, пигментные пятна могут появляться и осенью, особенно у людей с чувствительной кожей», — объяснила она.
Эксперт Миронова также добавила, что фотозащита нужна абсолютно всем, независимо от возраста и типа кожи.
«У каждого человека есть кожа, наш самый большой орган, и любой коже нужна защита. Фотозащиту следует подбирать с учетом типа кожи и индивидуальных особенностей, но в целом она необходима каждому. Пользоваться SPF-средствами важно всем: от самых маленьких детей до пожилых людей», — подчеркнула она.
Кроме того, как подчеркнула эксперт, отказ от использования SPF-защиты может привести не только к появлению морщин и птоза, но и к более серьёзным кожным заболеваниям.
«Также от фотостарения мы получаем, как мне кажется, самые ужасные последствия в области косметологии. Это разрушение коллагена, иными словами — самый первый шаг к старению. Это образование глубоких морщин, это птоз, то есть опущение лица вниз. Если говорить о более серьезных проблемах, то именно ультрафиолет является сильным провокатором различных новообразований кожи: кератом, опухолей. Все это является результатом длительного пребывания на солнце и отсутствия или неправильного использования фотозащиты», — объяснила собеседник aif.ru.
Особую осторожность следует соблюдать людям с фотодерматозом, у которых появляется зуд и волдыри от солнечного света.
«Им категорически запрещено находиться на солнце, и в их случае защита представляет собой не рекомендацию, а необходимость. Также в зоне риска находятся люди с рыжими или светлыми волосами, голубыми глазами и розовой кожей. У них не синтезируется меланин, который выполняет функцию природного фильтра. Такие люди не загорают, а сразу обгорают, поэтому им требуется максимальная степень защиты», — сказала эксперт.
Что касается выбора SPF-средств, специалист посоветовала ориентироваться на комфорт и индивидуальные особенности кожи.
«Есть категория пациентов, которые, например, совершенно не переносят липкий слой, ощущение тяжести на коже или имеют очень чувствительную кожу. В таких случаях подойдут легкие средства, например флюиды. Этим людям я не советую использовать спрей, потому что в его составе часто бывает спиртовая основа, которая может сильно сушить и раздражать кожу, а также вызывать высыпания. Поэтому, на мой взгляд, оптимальным вариантом станет либо крем, либо легкий флюид», — пояснила она.
При выборе фильтров эксперт склоняется в пользу химических.
«На эту тему давно ведутся споры, и до сих пор не удалось прийти к единому мнению. Компании часто маскируют состав, и поэтому даже известные бренды бывает сложно отнести к определенному типу фильтров. Лично я советую обращать внимание на химические фильтры. У них более натуральный состав, они не содержат тяжелые и вредные химические компоненты», — заключила Василина Миронова.