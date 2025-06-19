Таможенники Приморья оформили первый за пять лет поезд Пхеньян-Москва

В среду, 18 июня, на железнодорожном пункте пропуска Хасан в Приморском крае сотрудники таможни оформили первый за пять лет поезд, который следует по маршруту Пхеньян—Москва.
Об этом написала пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Состав состоит из одного международного беспересадочного вагона, в котором находились пять проводников — граждан КНДР. Им предстоит провести в пути до Москвы ещё семь суток.
Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии и закрытия границ. В декабре 2024 года представители РЖД и министерства транспорта КНДР анонсировали возобновление пассажирских перевозок.
Поезд отправился из Пхеньяна во вторник, 17 июня, и прибыл на российскую территорию вечером следующего дня. После оформления в Хасане вагон был прицеплен к российскому составу и продолжил путь через Уссурийск, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров и Кострому.
Маршрут Пхеньян—Москва считается одним из самых протяжённых в мире среди беспересадочных железнодорожных маршрутов: его длина превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет чуть более восьми суток.
В составе поезда пока нет пассажиров, только сотрудники железнодорожной компании КНДР. По информации российских железнодорожников, планируется, что международные вагоны по этому маршруту будут курсировать два раза в месяц.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР ранее функционировало регулярно, однако было прервано из-за санитарных ограничений. Возобновление движения стало частью расширения сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере.
В дальнейшем стороны намерены увеличить частоту рейсов и рассмотреть возможность запуска дополнительных маршрутов между Россией и КНДР.