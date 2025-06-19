Хабаровчанам предлагают налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Жители Хабаровского края с 1 января 2025 года могут оформить налоговый вычет за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО. Льгота предоставляется как впервые получившим знак отличия, так и подтвердившим ранее присвоенный уровень. Эта мера реализуется в рамках государственной программы «Спорт России», напоминает пресс-служба правительства региона.
Размер вычета зависит от уровня дохода и ставки налога на доходы физических лиц, которая варьируется от 13% до 22%. Максимальная сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемой базы, составляет 18 тысяч рублей в год. Это означает, что налог будет рассчитываться с меньшей суммы дохода.
Одним из обязательных условий для получения вычета является прохождение диспансеризации в том же году, когда были сданы нормы ГТО. Возраст, а также степень награды — бронзовая, серебряная или золотая — при этом не учитываются.
Получить вычет можно у работодателя в течение года, подав заявление с копией удостоверения о награждении и справкой о медосмотре. Также оформить льготу можно самостоятельно через подачу декларации 3-НДФЛ в 2026 году на сайте ФНС.
С момента внедрения комплекса ГТО в Хабаровском крае более 200 тысяч человек приступили к выполнению нормативов. Из них около 150 тысяч получили знаки отличия. В регионе работают 21 центр тестирования, включая специализированный для людей с инвалидностью.