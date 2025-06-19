Хабаровчанам предлагают налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Размер вычета зависит от уровня дохода и ставки налога на доходы физических лиц, которая варьируется от 13% до 22%. Максимальная сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемой базы, составляет 18 тысяч рублей в год. Это означает, что налог будет рассчитываться с меньшей суммы дохода.